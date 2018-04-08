Süleyman Seba unutulmadı – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    unutulmadı

    Süleyman Seba unutulmadı

    Dün oynanan karşılaşması öncesi statta efsane başkan merhum 'nın pankartı açıldı.

    Dün oynanan karşılaşması öncesi statta efsane başkan merhum 'nın pankartı açıldı. Pankartta, "Süleyman Seba 92 yaşında" yazısına yer verildi. Siyah-beyazlı taraftarlar da tribünlerde uzun süre efsane başkan Süleyman Seba için tezahürat yaptı. Coşkulu tezahüratlar karşılıklı olarak yapılan alkışlarla sona erdi.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
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