Tüm planlar alt üst oldu! – Fotomaç – 07 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tüm planlar alt üst oldu!

    Tüm planlar alt üst oldu!

    'taki eksik oyuncu sayasının fazlalığı, 'in keyfini kaçırdı.

    'taki eksik oyuncu sayasının fazlalığı, 'in keyfini kaçırdı. Antrenmanlarda Adriano'yu ile birlikte orta sahada deneyen Güneş, 'ü de sakatlığından dolayı kadroya almaz ise planlarında değişiklik yapabilir. Güneş'in alternatifleri şöyle:

    1-Gökhan Gönül oynamaz ise Adriano sağ bekte, -Tosic stoperde ve Caner sol bekte olacak. Orta saha Necip -Medel ikilisinden oluşacak.
    2-Vida'nın sağ bekte oynaması durumunda stoper ikilisi Pepe- Tosic, sol bek Caner olacak ve orta saha Adriano- Medel'e emanet edilecek.
    3-Gökhan Gönül'ün sağ bekte görev alması durumunda ise defans Gökhan, Pepe, Tosic ve Caner, orta saha ise Adriano ve Medel'den kurgulanacak.

    2 YILDIZ CEZA SINIRINDA
    Siyah-beyazlı takımda, iki futbolcu karşısına ceza sınırında çıkacak. 3'er sarı kart bulunan Tosic ve Caner, bu akşam da sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

    Beşiktaş ile Göztepe, 'de 48. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 maçtan 23'ünü Beşiktaş, 8'ini Göztepe kazandı, 16 maç berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 74-43 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında 'de yapılan müsabakayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

    TÖRE'Yİ RİSKE ETMİYOR
    Tecrübeli teknik adam Güneş'in elinde hücum hattı için elindeki dört oyuncu dışında alternatifi yok gibi. 'yi tam hazır olmadığı için ilk 11'e koymayı düşünmeyen Güneş, Larin'e de henüz şans tanımadı. de bugüne kadar ilk on birde hiç oynamayan bir diğer isim olunca Güneş'in elindeki 4 hücumcudan (Lens, , Babel, ) başka alternatifi kalmıyor.

    Beşiktaş ile Göztepe, 'da 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 23 maçta Beşiktaş 13, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 41 golüne, sarı-kırmızılılar 21 golle yanıt verdi.

    SON 9 MAÇTA 42 GOL
    Beşiktaş ile Göztepe arasında Süper Lig'de yapılan son 9 maçta fileler toplam 42 kez havalandı. Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 29, Göztepe ise 13 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 9 randevuda maç başına gol ortalaması 4,66 olarak gerçekleşti. Bu arada Beşiktaş, İstanbul'daki son 11 lig maçında rakibini 4 kez yenebildi.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tüm planlar alt üst oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN