Tüm planlar alt üst oldu!
Beşiktaş'taki eksik oyuncu sayasının fazlalığı, teknik direktör Güneş'in keyfini kaçırdı.
1-Gökhan Gönül oynamaz ise Adriano sağ bekte, Pepe-Tosic stoperde ve Caner sol bekte olacak. Orta saha Necip -Medel ikilisinden oluşacak.
2-Vida'nın sağ bekte oynaması durumunda stoper ikilisi Pepe- Tosic, sol bek Caner olacak ve orta saha Adriano- Medel'e emanet edilecek.
3-Gökhan Gönül'ün sağ bekte görev alması durumunda ise defans Gökhan, Pepe, Tosic ve Caner, orta saha ise Adriano ve Medel'den kurgulanacak.
2 YILDIZ CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı takımda, iki futbolcu Göztepe karşısına sarı kart ceza sınırında çıkacak. 3'er sarı kart bulunan Tosic ve Caner, bu akşam da sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 maçtan 23'ünü Beşiktaş, 8'ini Göztepe kazandı, 16 maç berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 74-43 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı Beşiktaş 3-1 kazandı.
TÖRE'Yİ RİSKE ETMİYOR
Tecrübeli teknik adam Güneş'in elinde hücum hattı için elindeki dört oyuncu dışında alternatifi yok gibi. Gökhan Töre'yi tam hazır olmadığı için ilk 11'e koymayı düşünmeyen Güneş, Larin'e de henüz şans tanımadı. Mustafa Pektemek de bugüne kadar ilk on birde hiç oynamayan bir diğer isim olunca Güneş'in elindeki 4 hücumcudan (Lens, Talisca, Babel, Negredo) başka alternatifi kalmıyor.
Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 23 maçta Beşiktaş 13, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 41 golüne, sarı-kırmızılılar 21 golle yanıt verdi.
SON 9 MAÇTA 42 GOL
Beşiktaş ile Göztepe arasında Süper Lig'de yapılan son 9 maçta fileler toplam 42 kez havalandı. Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 29, Göztepe ise 13 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 9 randevuda maç başına gol ortalaması 4,66 olarak gerçekleşti. Bu arada Beşiktaş, İstanbul'daki son 11 lig maçında rakibini 4 kez yenebildi.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:51
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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