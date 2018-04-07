Kartal’ın keskin virajı
4 kart cezalısı (Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Tolgay) ve 1 sakatı (Love) bulunan Beşiktaş, saat 19.00’da Vodafone Park’ta Göztepe’yi ağırlıyor
ORTA SAHADA SIKINTI BÜYÜK
Beşiktaş, Göztepe karşısına kart cezalısı ve sakat beş oyuncusundan yoksun çıkacak. Alanyaspor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Atiba, Tolgay ve Oğuzhan'ın yanı sıra, kırmızı kart cezası devam eden Ricardo Quaresma (Bu maçla birlikte cezası sona eriyor) bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan devre arasında Alanyaspor'dan alınan Vagner Love ise kasığındaki yırtık sebebiyle bu akşamki karşılaşmada görev yapamayacak.
GÖKHAN GÖNÜL BELİRSİZ
Dizindeki sakatlık sebebiyle tedavisi süren Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Şenol Güneş, son antrenmanda takımdan ayrı koşu yapan deneyimli sağ bek hakkındaki kararını maç saatinde verecek. Gökhan Gönül'ün iğne tedavisi ile hazır hale gelip maça çıkmayı istediği öğrenildi.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:47
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
Kartal’ın keskin virajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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