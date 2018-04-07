Kartal’ın keskin virajı – Fotomaç – 07 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’ın keskin virajı

    <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a>’ın keskin virajı

    4 kart cezalısı (Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Tolgay) ve 1 sakatı (Love) bulunan , saat 19.00’da ’ta ’yi ağırlıyor

    , 'in 28'inci haftasında sahasında 'yi konuk ediyor. Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. Geçen hafta 'u 1-0 yenerek puanını 53 yapan siyah-beyazlılar zirve takibini sürdürmüştü. Yarıştan kopmak istemeyen Güneş'in talebeleri, cezalı ve sakat oyuncularının fazla olmasına rağmen 'yi yenerek şampiyonluk yarışındaki kritik virajı kayıpsız dönmek istiyor.

    ORTA SAHADA SIKINTI BÜYÜK
    , Göztepe karşısına kart cezalısı ve sakat beş oyuncusundan yoksun çıkacak. maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Atiba, Tolgay ve Oğuzhan'ın yanı sıra, kırmızı kart cezası devam eden (Bu maçla birlikte cezası sona eriyor) bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan devre arasında Alanyaspor'dan alınan Vagner Love ise kasığındaki yırtık sebebiyle bu akşamki karşılaşmada görev yapamayacak.

    GÖKHAN GÖNÜL BELİRSİZ
    Dizindeki sakatlık sebebiyle tedavisi süren 'ün durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör , son antrenmanda takımdan ayrı koşu yapan deneyimli sağ bek hakkındaki kararını maç saatinde verecek. 'ün iğne tedavisi ile hazır hale gelip maça çıkmayı istediği öğrenildi.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’ın keskin virajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN