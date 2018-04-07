Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi bütçesini belirledi – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , Şampiyonlar Ligi bütçesini belirledi

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, Şampiyonlar Ligi bütçesini belirledi

    'ta tüm hesaplar Şampiyonlar Ligi üzerine yapılıyor.

    'ta tüm hesaplar Şampiyonlar Ligi üzerine yapılıyor. Yönetim hem şampiyonluk, hem de gelecek sezon Şampiyonalar Ligi'nde en az 'çeyrek final' için kolları sıvadı.

    için düşünülen 21 milyon euro'luk bonservisin dışında, bir forvet ve ön libero için de 30 milyon euro'ya yakın bir bütçe ayrılması bekleniyor.

    Yeni transferler için bu kez yüksek maaş değil yüksek bonservis bedeli üzerinde durulacak.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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