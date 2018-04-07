Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi bütçesini belirledi
Beşiktaş'ta tüm hesaplar Şampiyonlar Ligi üzerine yapılıyor.
Talisca için düşünülen 21 milyon euro'luk bonservisin dışında, bir forvet ve ön libero için de 30 milyon euro'ya yakın bir bütçe ayrılması bekleniyor.
Yeni transferler için bu kez yüksek maaş değil yüksek bonservis bedeli üzerinde durulacak.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:18
-
Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
-
Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
-
Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi bütçesini belirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.