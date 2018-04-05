"Gol atarsam sevinmeyeceğim" – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    " atarsam sevinmeyeceğim"

    "Gol atarsam sevinmeyeceğim"

    Fikret Orman'ın bugün hakkında yaptığı açıklamalar Senegalli futbolcunun dünkü açıklamalarını akıllara getirdi. Demba Ba dün yaptığı açıklamada "'a atarsam sevinmeyeceğim" demişti.

    'de 7 Nisan Cumartesi günü ile arasında oynanacak mücadelede tüm gözler 'da olacak. Siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi konumundaki Senegalli yıldız, Beşiktaş'a karşı ilk kez rakip olacak.

    ÇİN'DEN BEŞİKTAŞ'A DÖNMÜŞTÜ
    2014-2015 sezonunda 'dan edilen tecrübeli golcü, 44 maçta 27 attıktan bir sene sonra 13 milyon Euro'ya 'e transfer oldu. Burada sakatlık problemi yaşayan yıldız oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak geri döndü ancak sakatlık sorunlarından dolayı çok az forma şansı bulabildi.

    Demba Ba'nın Beşiktaş maçı açıklaması
    Cumartesi günkü mücadele öncesinde Senegalli oyuncu, 'ta gol atması halinde sevinmeyeceğini açıkladı. Göztepe'nin futbolcusu olduğunu ve işini profesyonelce yapacağını dile getiren Demba Ba, "Beşiktaş taraftarının bana olan ilgisi ve sevgisi sebebiyle mutluyum. Ama ben Göztepe'nin futbolcusuyum. İşime saygı duyup duygularımı bir kenara bırakıp Vodafone Park'taki maçta takımım için görevimi yapacağım. Beşiktaş'a ve Beşiktaş taraftarına büyük saygım var. Gol atarsam tabii ki sevinmeyeceğim" dedi.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:29
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