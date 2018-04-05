"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Fikret Orman'ın bugün Demba Ba hakkında yaptığı açıklamalar Senegalli futbolcunun dünkü açıklamalarını akıllara getirdi. Demba Ba dün yaptığı açıklamada "Beşiktaş'a gol atarsam sevinmeyeceğim" demişti.
Süper Lig'de 7 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak mücadelede tüm gözler Demba Ba'da olacak. Siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi konumundaki Senegalli yıldız, Beşiktaş'a karşı ilk kez rakip olacak.
ÇİN'DEN BEŞİKTAŞ'A DÖNMÜŞTÜ
2014-2015 sezonunda Chelsea'dan transfer edilen tecrübeli golcü, 44 maçta 27 gol attıktan bir sene sonra 13 milyon Euro'ya Çin'e transfer oldu. Burada sakatlık problemi yaşayan yıldız oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak geri döndü ancak sakatlık sorunlarından dolayı çok az forma şansı bulabildi.
Demba Ba'nın Beşiktaş maçı açıklaması
Cumartesi günkü mücadele öncesinde Senegalli oyuncu, Vodafone Park'ta gol atması halinde sevinmeyeceğini açıkladı. Göztepe'nin futbolcusu olduğunu ve işini profesyonelce yapacağını dile getiren Demba Ba, "Beşiktaş taraftarının bana olan ilgisi ve sevgisi sebebiyle mutluyum. Ama ben Göztepe'nin futbolcusuyum. İşime saygı duyup duygularımı bir kenara bırakıp Vodafone Park'taki maçta takımım için görevimi yapacağım. Beşiktaş'a ve Beşiktaş taraftarına büyük saygım var. Gol atarsam tabii ki sevinmeyeceğim" dedi.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:29
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 17
Yorum
Kartal NE gerek var bu işlere şu zamanda
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Ekici'ye yeni görev
Toplam 9
Yorum
aynalı tahir uyurken bırakıyormudur acaba o kalemi elinden.Görende hoca sanacak
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 17
Yorum
veysel galatasaray maçı öncesi gomis iyi gölcü takımımda görmek isteri derseniz çokmu tartışmamız lazım
"Gol atarsam sevinmeyeceğim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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