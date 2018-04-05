Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!

Orman, yeni sponsorla Vodafone Park'ta yapılan basın toplantısında 28. haftada karşılaşacakları Göztepe'nin golcüsü Demba Ba hakkında konuştu. "Demba Ba'nın sözleşmesi bu sezon bitiyor. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta görmek isterim" ifadelerini kullanan Orman'ın bu ifadeleri tepki çekeceğe benziyor.

Göztepe bu hafta Beşiktaş'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

