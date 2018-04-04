Beşiktaş Quaresma'sız tat vermiyor
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Beşiktaş, Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’nın oynamadığı 781 dakikada, 90 dakika başına 1,15 gol ortalaması yakaladı. Quaresma'nın oynadığı 1649 dakikada ise bu ortalama 2,07 oldu. Tecrübeli oyuncu yokken siyah-beyazlılar şut, topla buluşma, orta gibi birçok değerde de geriledi
BAŞKAN TAKİPTE
Beşiktaş'ın antrenmanında çift kale maçı kazanan takım poz verirken, rakipte yer alan Quaresma'nın fotoğrafa girmek istemesiyle neşeli anlar yaşandı. İdmanı izleyen başkan Fikret Orman da futbol okullarından gelen öğrenciler ve velileri ile fotoğraf çektirdi. (Sabah)
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:17
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Oğuzhan için ‘şartlı’ teklif
Toplam 1
Yorum
bjk advers Oğuzhan'a yapilacak en iyi teklif kendisine git demek olacaktır ! Hem isteyeni var mı onuda görmüş oluruz !
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Türkiye’de olmak gurur verici
Toplam 1
Yorum
fbcan gençleri böyle kaliteli efsaneleşmiş isimler ile buluşturmak güzel bir proje. Bu sistemi devam ettirmek altınordu için iyi bir yatırım.
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'Beşiktaş maçında tur atarız'
Toplam 3
Yorum
wolverine82 böyle açıklamalar yapmaya devam edin bakalım daha çok maç var lig bitimine sonunda gülen işallah Beşiktaş ım olucak
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