Beşiktaş ile G.Saray mahkemelik oldu! Stat kavgası...
Galatasaray ile Beşiktaş, bu kez yeşil saha yerine sponsorları ile karşı karşı geldi. Aslan'ın mabedine isim sponsoru olan Türk Telekom, Kartal'ın stat sponsoru Vodafone'un 2015'te Türk Patent Enstitütüsü'ne (TPE) tescil ettirdiği 'Akıllı Stadyum' markasına itiraz etti.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:06
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Türkiye’de olmak gurur verici
Toplam 1
Yorum
fbcan gençleri böyle kaliteli efsaneleşmiş isimler ile buluşturmak güzel bir proje. Bu sistemi devam ettirmek altınordu için iyi bir yatırım.
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'Beşiktaş maçında tur atarız'
Toplam 3
Yorum
wolverine82 böyle açıklamalar yapmaya devam edin bakalım daha çok maç var lig bitimine sonunda gülen işallah Beşiktaş ım olucak
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Beşiktaş Quaresma'sız tat vermiyor
Toplam 1
Yorum
Kartalım Katılıyorum. Q7 yi çok arıyor gözlerim. O iyi olduğu zaman resmen takımın dinamosu. Takımı ateşliyor. Şuana kadar onsuz kanatlar çok zayıf.
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