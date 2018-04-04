Galatasaray ile Beşiktaş, bu kez yeşil saha yerine sponsorları ile karşı karşı geldi. Aslan'ın mabedine isim sponsoru olan Türk Telekom, Kartal'ın stat sponsoru Vodafone'un 2015'te Türk Patent Enstitütüsü'ne (TPE) tescil ettirdiği 'Akıllı Stadyum' markasına itiraz etti.