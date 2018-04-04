Beşiktaş ile G.Saray mahkemelik oldu! Stat kavgası... – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    ile G.Saray mahkemelik oldu! Stat kavgası...

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> ile G.Saray mahkemelik oldu! Stat kavgası...

    Galatasaray ile Beşiktaş, bu kez yeşil saha yerine sponsorları ile karşı karşı geldi. Aslan'ın mabedine isim sponsoru olan Türk Telekom, Kartal'ın stat sponsoru Vodafone'un 2015'te Türk Patent Enstitütüsü'ne (TPE) tescil ettirdiği 'Akıllı Stadyum' markasına itiraz etti.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:06
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