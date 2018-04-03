Kart tehlikesi geçmiş değil! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Kart tehlikesi geçmiş değil!

    Kart tehlikesi geçmiş değil!

    , karşısına cezalısı 3 oyuncusundan mahrum çıkacak ama tehlike bir sonraki maç için de devam edecek.

    , karşısına cezalısı 3 oyuncusundan mahrum çıkacak ama tehlike bir sonraki maç için de devam edecek. Çünkü takımda 2 futbolcu daha sarı kart ceza sınırında. Bu iki futbolcu da Tosic ve Caner. Quaresma da cezasını tamamladıktan sonra ilk maçına 3 sarı kart ile sınırda çıkacak.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:17
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