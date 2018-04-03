Ceza rekoru tam 28 maç – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Ceza rekoru tam 28 maç

    Ceza rekoru tam 28 maç

    Siyah-beyazlılar bu sezon futbolcuların aldığı cezalarla da dikkat çekiyor.

    Siyah-beyazlılar bu sezon futbolcuların aldığı cezalarla da dikkat çekiyor. 27. hafta itibari ile takımda sürekli oynayan oyunculardan sadece Fabricio ve kart görmezken diğer 16 futbolcu 62 sarı, 6 kırmızı kart gördü. Bu kartların karşılığında 11 futbolcu 28 maç ceza aldı. Yeni transfer toplam 8 sarı kart ve 2 kez cezalı olması ile bu alanda lider durumda.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:16
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