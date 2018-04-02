Talisca'dan imalı paylaşım!
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, instagram hesabından imalı bir paylaşım yaptı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:02
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Toplam 3
Yorum
klaus fenerbahçenin geleceği sayın Ali KOÇ'un ellerınde,haydi hep birlikte geleceğimize koşalım.
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İngiliz devi servet önerdi!
Toplam 5
Yorum
çepnioğlu hem Trabzonspor için hemde yusuf için daha erken, yusuf ts de en az 2 sene daha oynamalı misyonunu tamamlamalı,futboluda kendiside gelişmeli
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F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 7
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Alex Aziz YILDIRIM fenerbahçe başkanı Aykut Kocaman teknik direktör Rakiplere gerek yok onlar zaten rakip
Talisca'dan imalı paylaşım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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