Talisca'dan imalı paylaşım! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    'dan imalı paylaşım!

    Talisca'dan imalı paylaşım!

    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson , instagram hesabından imalı bir paylaşım yaptı.

    Geçtiğimiz sezon başında Benfica'dan kiralık olarak takıma katılan 'nın, kiralık sözleşmesinin bitmesine kısa bir süre kala yaptığı paylaşım kafalarda soru işareti bıraktı. Talisca paylaşımında, Martin Luther King'den alıntı yaparak "İlk adımınızı inançla atın. Tüm merdiveni görmek zorunda değilsiniz, yeter ki siz ilk adımı atın." notunu düştü.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:02
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