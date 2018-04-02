O takım Beşiktaş'ı yaktı! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    O takım 'ı yaktı!

    O takım <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ı yaktı!

    yaptığı tespit edilen 'ya tarafından 10 yıl Avrupa kupalarından men cezası verildi. yapılan bir maç 'ı da çok yakından ilgilendiriyor.

    , Arnavutluk ekibi 'ya yaptığı için 10 yıl ceza verirken yapılan bir maçın 'ı da çok yakından ilgilendirdiği ortaya çıktı. , grupta oynanan son maçta 'ya 3-0 yenilmiş ve bu skorun ardından , Avrupa Ligi'ne veda etmişti.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:47
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