UEFA, Arnavutluk ekibi Skenderbeu'ya şike yaptığı için 10 yıl ceza verirken şike yapılan bir maçın Beşiktaş'ı da çok yakından ilgilendirdiği ortaya çıktı. Skenderbeu, grupta oynanan son maçta Lokomotiv Moskova'ya 3-0 yenilmiş ve bu skorun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne veda etmişti.



