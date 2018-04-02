O takım Beşiktaş'ı yaktı!
Şike yaptığı tespit edilen Skenderbeu'ya UEFA tarafından 10 yıl Avrupa kupalarından men cezası verildi. Şike yapılan bir maç Beşiktaş'ı da çok yakından ilgilendiriyor.
UEFA, Arnavutluk ekibi Skenderbeu'ya şike yaptığı için 10 yıl ceza verirken şike yapılan bir maçın Beşiktaş'ı da çok yakından ilgilendirdiği ortaya çıktı. Skenderbeu, grupta oynanan son maçta Lokomotiv Moskova'ya 3-0 yenilmiş ve bu skorun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne veda etmişti.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 07:47
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Negredo'nun şampiyonluğa inancı tam
Toplam 6
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07KARTAL NEGREDO, İYİSİN HOŞSUN AMA BOŞSUN.
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Ya Robben ya Ribery!
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POYRAZ Aziz sen yaşlanmış bedavadan para alan Futbolcu lar almaya alışıksın bana hiç süpriz olmadı.Mayıs da senin işini Ali Koç bitirir inşallah.
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Erman Toroğlu: Bu adam hasta!
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mesela Beşiktaşlı futbolcu yapsa elinde sopayla aslan kesilirsin.
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