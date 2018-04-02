Beşiktaş'ın gündemindeki Pastore'den transfer açıklaması! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    'ın gündemindeki Pastore'den açıklaması!

    Beşiktaş'ın gündemindeki Pastore'den transfer açıklaması!

    'ın Talisca'nın alternatifi olarak belirlediği 'nin Arjantinli 10 numarası Javier Pastore, açıklamasında bulundu

    'de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılacağı konuşulan ve 'ın gündemine gelen Pastore geleceğine ilikşik açıklamalar yaptı.

    Sözleşmesi 2019'da sona erecek olan 'in yıldızı Javier Pastore, Takımının Fransa Lig Kupası finalinde Monaco'yu 3-0 yendiği maçın ardından açıklaması yaptı.

    Pastore, "Bu konuda net bir şey söyleyemem. Zaten şu an transferi konuşmanın sırası değil fakat başka takıma gitmem elbette mümkün. 1 yıllık kontratım kaldı ve kulübümle konuşacağım. Sezon sonunda ne olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

    PSG'nin 2013'te 43 milyon avro ödeyerek 5 yıllık sözleşme imzaladığı Pastore, o dönem Fransa Ligi tarihindeki en pahalı oyuncusu olmuştu.

    28 yaşındaki Arjantinli futbolcu, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 27 maçta 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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