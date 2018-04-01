Töre nihayet – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Töre nihayet

    Töre nihayet

    Uzun süredir sakatlıkla boğuşan yıldız futbolcu, tam 682 gün sonra Beşiktaş kadrosunda yer aldı

    Siyah-beyazlı ekibin yıldızı , uzun bir aradan sonra Beşiktaş formasıyla bir maç kadrosunda yer aldı. Geçen sezon başında 'a kiralanan ancak uzun süreli sakatlık nedeniyle fazla oynama fırsatı bulamayan Gökhan Töre, 2017- 2018'de ilk kez kadroda kendisine yer buldu. Gökhan Töre, 682 gün sonra kadroda tercih edildi. Gökhan, 2015-16 sezonun son haftasında Konya ile 18 Mayıs 2016'da oynanan maçta yedek başlayıp 59. dakikada oyuna girmişti.

    LENS DE KULÜBEDE
    Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve 'in yanı sıra , Utku Yuvakuran, , Fatih Aksoy, , Domagoj Vida, Vagner Love ile Cyle Larin yedekler arasında yer aldı. Cezalı Adriano ve Medel ise mücadeleyi tribünden seyretti.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:23
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