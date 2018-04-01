Töre nihayet

Siyah-beyazlı ekibin yıldızı Gökhan Töre, uzun bir aradan sonra Beşiktaş formasıyla bir maç kadrosunda yer aldı. Geçen sezon başında West Ham United'a kiralanan ancak uzun süreli sakatlık nedeniyle fazla oynama fırsatı bulamayan Gökhan Töre, 2017- 2018'de ilk kez kadroda kendisine yer buldu. Gökhan Töre, 682 gün sonra kadroda tercih edildi. Gökhan, 2015-16 sezonun son haftasında Konya ile 18 Mayıs 2016'da oynanan maçta yedek başlayıp 59. dakikada oyuna girmişti.

LENS DE KULÜBEDE

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Jeremain Lens'in yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Domagoj Vida, Vagner Love ile Cyle Larin yedekler arasında yer aldı. Cezalı Adriano ve Medel ise mücadeleyi tribünden seyretti.