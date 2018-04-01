Orman’dan mesaj var! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Orman’dan mesaj var!

    Orman’dan mesaj var!

    Başkanı , dün akşam oynanan Alanyaspor maçı öncesinde şampiyonluk paylaşımında bulundu.

    Başkanı , dün akşam oynanan Alanyaspor maçı öncesinde şampiyonluk paylaşımında bulundu. Orman, "Biz Beşiktaşlı'yız ve asla umudumuzu yitirmeyiz. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız" diye yazdı. Başkan Orman'ın bu mesajına kısa sürede yüzlerce beğeni geldi.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:00
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