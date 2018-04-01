Orman’dan mesaj var!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün akşam oynanan Alanyaspor maçı öncesinde şampiyonluk paylaşımında bulundu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün akşam oynanan Alanyaspor maçı öncesinde şampiyonluk paylaşımında bulundu. Orman, "Biz Beşiktaşlı'yız ve asla umudumuzu yitirmeyiz. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız" diye yazdı. Başkan Orman'ın bu mesajına kısa sürede yüzlerce beğeni geldi.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:00
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