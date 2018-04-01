Beşiktaş'ta sakatlanan Talisca, sedyeyle oyundan çıktı. Yerine Vagner Love girdi.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sakatlığıyla ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Anderson Talisca'dan sakatlık açıklaması şu şekilde:
"Şu anda bir sorunum yok. Sağlık problemim yok. Maçın sonları, yorgunluk hepsi toplanınca gözüm kararı, başım döndü. Hocamın oyundan almasını istedim."
"Milli takımda iki hafta bana şans verdiği için teknik direktörümüz Tite'ye teşekkür ederim. O tecrübelerimin de üzerine koyarak Dünya Kupası'na gitmek istiyorum."
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:46
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Toplam 3
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ff ne varki bunda derbiye sıfır girecekler ceza olarak kırmızı yemedıkleri sürece en kritik maçlara çıkabilirler,göztepe maçı alabılırde
Beşiktaş'a Talisca şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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