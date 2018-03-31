Skenderbeu Kartal’ı yaktı – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Skenderbeu ’ı yaktı

    Skenderbeu <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a>’ı yaktı
    UEFA, Arnavutluk ekibi Skenderbeu'ya şike yaptığı için 10 yıl ceza verirken şike yapılan bir maçın Beşiktaş'ı da çok yakından ilgilendirdiği ortaya çıktı. Skenderbeu, grupta oynanan son maçta 'ya 3-0 yenilmiş ve bu skorun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne veda etmişti.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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