Maskeli süvari – Fotomaç – 31 Mart 2018
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HEPSİ
    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Maskeli süvari

    Maskeli süvari

    maçında elmacık kemiği kırılan ve ameliyat olan Alvaro Alanya maçına özel maskeyle çıkacak. İspanyol forvet 6 maçtır gol atamıyor

    Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak maçına çevrilirken, uzun süredir gol atamayan Negredo siyah-beyazlıların bu karşılaşmadaki en önemli kozlarından biri olacak. Siyah beyazlıların, ligin 26. haftasında ile oynadığı maçta elmacık kemiği kırılan ve ameliyat olan Alvaro , özel bir maskeyle sahaya çıkacak. Golcü oyuncu, ameliyatının ardından 1 hafta dinlenirken milli maç arası olması nedeniyle daha sonra ise özel maskeyle takımla çalışmalarını sürdürdü. Son 6 lig maçında rakip fileleri havalandıramayan Negredo, bu periyotta 5 asist yapmayı başardı. LOVE

    ESKİ TAKIMINA KARŞI
    Bu arada siyah-beyazlıların devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Vagner Love, eski takımına karşı forma giymeye hazırlanıyor. Geçen sezon başında Alanyaspor'a transfer olan Brezilyalı oyuncu, ilk yılında ligdeki maçlarda fileleri 23 kez havalandırarak gol kralı olmuştu. Bu sezonun ilk yarısında Alanyaspor formasıyla 10 gol kaydeden , siyah-beyazlı ekipte 2 lig golüne imza attı.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:25
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