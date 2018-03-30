Duyurdular! Brahimi çıkarması... – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Duyurdular! çıkarması...

    Duyurdular! Brahimi çıkarması...

    Gelecek sezon için çalışmalarına erkenden başlayan Beşiktaş'ın Porto'da forma giyen Brahimi için harekete geçtiği iddia edildi.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:29
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