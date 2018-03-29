UEFA, tedbir uyarısı yaptı
UEFA; kulüplerin %70 kuralına uyma zorunluluklarının olması şartının kalkacağını iletmiş ve uyarı yapmıştı.
YOLLAR AYRILABİLİR
UEFA'dan gelen tedbir kararının ardından Başkan Fikret Orman'ın yaptığı "Yeni sezonda yıllık ücreti düşük ama geleceği olan, genç isimlere yöneleceğiz" sözleri takım içindeki yaşlı isimlere de bir çeşit uyarı oldu. Atiba, Tolga, Love, Adriano, Gönül, Tosic ve Negredo gibi isimlerle yolların ayrılması ciddi ciddi gündeme gelecek.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:44
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