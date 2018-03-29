UEFA, tedbir uyarısı yaptı – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    , tedbir uyarısı yaptı

    UEFA, tedbir uyarısı yaptı

    ; kulüplerin %70 kuralına uyma zorunluluklarının olması şartının kalkacağını iletmiş ve uyarı yapmıştı.

    ; kulüplerin %70 kuralına uyma zorunluluklarının olması şartının kalkacağını iletmiş ve uyarı yapmıştı. CFCB, "Harcamalarınızın %48'lik kısmını futbola, %45'ini oyuncular ve teknik antrenörler için kullanıyorsunuz, bunu %30'a düşürmelisiniz" tedbirini getirdi.

    YOLLAR AYRILABİLİR
    UEFA'dan gelen tedbir kararının ardından Başkan 'ın yaptığı "Yeni sezonda yıllık ücreti düşük ama geleceği olan, genç isimlere yöneleceğiz" sözleri takım içindeki yaşlı isimlere de bir çeşit uyarı oldu. Atiba, Tolga, Love, Adriano, Gönül, Tosic ve gibi isimlerle yolların ayrılması ciddi ciddi gündeme gelecek.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:44
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