Veli Kavlak'tan flaş açıklama
Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Veli Kavlak, futbolu bıraktığına dair çıkan söylentiler hakkında açıklama yaptı.
İşte Veli Kavlak'ın açıklaması
Bazı yayın organlarında futbolu bıraktığıma dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. A2 takımıyla idmanlara ve paralel olarak tedeavime planlı bir şekilde devam ediyorum.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:12
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Yorum
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Yorum
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