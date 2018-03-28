Veli Kavlak'tan flaş açıklama – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    'tan flaş açıklama

    <a href="/index/veli-kavlak?id=fb7a9dce-4412-48b1-bcc2-c93468cfc604" class="" rel="tag">Veli Kavlak</a>'tan flaş açıklama

    'ta yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan , futbolu bıraktığına dair çıkan söylentiler hakkında açıklama yaptı.

    Beşiktaşlı oyuncu , futbolu bırakmadığını çıkan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

    İşte Veli Kavlak'ın açıklaması

    Bazı yayın organlarında futbolu bıraktığıma dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. A2 takımıyla idmanlara ve paralel olarak tedeavime planlı bir şekilde devam ediyorum.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:12
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