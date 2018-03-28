Kumuşoğlu, yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı takımın yanı sıra Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes, Darüşşafaka ve TOFAŞ'ın ligin iddialı takımları olduğunu belirterek, "Şampiyonluğumuz sürpriz olmaz. Yerli rotasyonunda en güçlü takım Beşiktaş'tır. Bir sakatlık, şansızlık olmazsa şampiyonluğa en yakın takımlardan biri biziz." dedi.

Ligde üçüncü durumda bulunan takımlarının sezona iddialı başladığını aktaran Kumuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok daha iyi yerlere geleceğimizi umuyorduk ancak şanssızlıklar bir türlü yakamızı bırakmadı. Hiçbir sezonda olmadığı kadar sakatlıklarla, hastalıklarla uğraştık. Biraz arzu ettiğimiz seviyenin altında kaldık. Bu demek değil ki iddiamızı kaybettik, çok iddialıyız. Bütün amacımız ligi en iyi şekilde bitirmek."

Sakatlık ve hastalık konusunda yaşadıkları sıkıntıları geride bıraktıklarını anlatan Kumuşoğlu, ligde play-off'ların da yaklaştığı en sert mücadeleye hazır olduklarını kaydetti.

Taraftarların da önemli maçlarda kendilerine destek vereceğine inandığını vurgulayan Kumuşoğlu, "Taraftarlardan yana tereddütüm yok. Yine gelecekler ve bizleri destekleyecekler." diye konuştu.

"YERLİ ROTASYONUMUZA ÇOK GÜVENİYORUM"

Türk basketbolcuların yabancı oyuncu kuralıyla ilgili şikayette bulunmaması gerektiğini vurgulayan Kumuşoğlu, yerli oyuncuya en çok süre veren takımlardan birinin Beşiktaş Sompo Japan olduğunu dile getirdi.

Yerli oyuncuların hak ettikleri yere gelmeleri için mücadele vermesi gerektiğine dikkati çeken Kumuşoğlu, "Neredeyse milli oyuncuların birçoğu kadromuzda yer alıyor. Sertaç, Semih, Samet Geyik, Kenan, Erkan, Muratcan ve Can Maxim var. Çok iyi yerli kadromuz var. Play-off zamanında onların çok katkı yapacağına, maçlarda ağırlıklarını koyacağına inanıyorum. Yerli rotasyonumuza çok güveniyorum." ifadelerini kullandı.

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEVAM

Kumuşoğlu, yeni sezonda da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceklerini aktardı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nin büyük gelişme gösterdiğine dikkati çeken Kumuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FIBA Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğiz. FIBA organizasyonları önümüzdeki 3 senede diğer organizasyonları geçecek. Bu organizasyonun çok daha ileri gideceğini tahmin ediyorum. Beşiktaş Kulübü olarak organizasyonun kurulu içinde yer alıyoruz. Bu iş için çok yatırım yapıyorlar. Olması gereken de basketbolun böyle bir şemsiyenin altında toplanmasıdır."

Bu sezon Avrupa'da şampiyonluğu çok arzuladıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirten Kumuşoğlu, "Bu kadar büyük dezavantajı ömrümde görmedim. Almanya'daki maça beş oyuncumuz serumla çıktı. Sakatlık ve hastalıklardan kurtulamadan buradaki maça çıktılar." değerlendirmesinde bulundu.

"İKİ SENEDİR ALTYAPIYA MUAZZAM YATIRIM YAPIYORUZ"

Cihat Kumuşoğlu, Beşiktaş Kulübü olarak basketbolda da iddialı olduklarını ve bu yönde önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Altyapıya yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Kumuşoğlu, şunları kaydetti:

"İki senedir altyapıya muazzam yatırım yapıyoruz. Kadın takımında daha çok yetiştirdiğimiz oyuncuları değerlendirmek istiyoruz. Bu sezon genç takımdan çok oyuncu çıkardık. Altyapıdan oyuncu yetiştireceğiz, üst yapıda da şampiyonluğa yakın bir kadro kuracağız."

Fikret Orman'ın Kulüpler Birliği Vakfı başkanı olarak altyapıya finansman sağlanması için önemli çalışmalar yaptığını anlatan Kumuşoğlu, bu yönde yeni kanunun çıkmasıyla altyapıda büyük rahatlık yaşayacaklarını sözlerine ekledi.