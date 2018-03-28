Kaf Kaf’a şok! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Kaf Kaf’a şok!

    Kaf Kaf’a şok!

    Şampiyonlar Ligi ilk maçında İspanyol rakibine yenildi. Skorboard arızası nedeniyle 1 saat gecikmeyle başladı

    FIBA Şampiyonlar Ligi ilk maçında , İspanyol temsilcisi UCAM Murcia'ya 14 sayı farkla 79-65 mağlup oldu. Karşılaşmanın rövanşı 4 Nisan Çarşamba günü 'da oynanacak. Olayların çıktığı zorlu maçta başlamadan önce scoreboard arızası yaşandı.

    ROJAS'A MÜDAHALE
    Görevlile rin çalışmalarına rağmen arıza giderilemedi. Müsabakanın ikinci yarısı yaklaşık 1 saat geç başladı. Maçın son periyodunda 'ya yaptığı faulün ardından 'a sportmenlik dışı faul çalındı. Karşıyakalı bir taraftar da Rojas'a müdahale etti. Maça 15 dakika ara verildi. Murcia'dan 3 oyuncu diskalifiye edildi.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:37
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