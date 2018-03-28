Kaf Kaf’a şok!

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, İspanyol temsilcisi UCAM Murcia'ya 14 sayı farkla 79-65 mağlup oldu. Karşılaşmanın rövanşı 4 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Olayların çıktığı zorlu maçta ikinci yarı başlamadan önce scoreboard arızası yaşandı.

ROJAS'A MÜDAHALE

Görevlile rin çalışmalarına rağmen arıza giderilemedi. Müsabakanın ikinci yarısı yaklaşık 1 saat geç başladı. Maçın son periyodunda Berk Uğurlu'ya yaptığı faulün ardından Rojas'a sportmenlik dışı faul çalındı. Karşıyakalı bir taraftar da Rojas'a müdahale etti. Maça 15 dakika ara verildi. Murcia'dan 3 oyuncu diskalifiye edildi.