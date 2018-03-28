Brahimi bombası!

Son yıllarda yaptığı yıldız transferlerle dünyada adından sıkça söz ettiren Beşiktaş, bu kez de Porto'nın Cezayirli yıldızı Yacine Brahimi'ye kanca attı. Sözleşmesi devam eden yıldız futbolcu için hatrı sayılır bir bonservis bedeli ayrıldı.