Beşiktaş'ın yıldızı Klopp'un jokeri olacak! – Fotomaç – 27 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'ın yıldızı 'un jokeri olacak!

    Beşiktaş'ın yıldızı Klopp'un jokeri olacak!

    Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp, Anderson Talisca'yı çok istiyor.Alman Hoca, 24 yaşındaki Sambacı'yı hem 10 numarada hem de forvette kullanarak kendisini bir joker olarak değerlendirmeyi düşünüyor.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ın yıldızı Klopp'un jokeri olacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN