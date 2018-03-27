Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp, Anderson Talisca'yı çok istiyor.Alman Hoca, 24 yaşındaki Sambacı'yı hem 10 numarada hem de forvette kullanarak kendisini bir joker olarak değerlendirmeyi düşünüyor.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 09:23
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Lucescu'dan flaş açıklama: Caner ve Burak...
Toplam 1
Yorum
Ex Bu Adama sabir gösterin Arkadaslar.Skor üzerinden gitmeyelim önümüz acik.
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Dirar önerdi Çetinkaya izleyemedi!
Toplam 2
Yorum
sermiyan Dirar kimki Fenerbahçeye oyuncu öneriyo.Tam bi çöp transfer yeteneksiz
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Sen benim hayallerimi yıktın
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Mehmet Topal ve josef den birinin yerine cesur olup Valbuaneyı oynatsaydın şimdi , liderdik.
Beşiktaş'ın yıldızı Klopp'un jokeri olacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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