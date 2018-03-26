Vandallar kameraya böyle yakalandı!
Vodafone Park yakınında bulunan ve Beşiktaşlı futbolcuların fotoğraflarının bulunduğu otobüs durağı bazı kişiler tarafından tahrip edildi.
Oğuzhan Özyakup, Pepe ve Quaresma'nın fotoğraflarının bulunduğu, Beşiktaş armasının yer aldığı ve siyah beyaz moriflerle süslenen otobüs durağı gece saatlerinde bazı kişilerce tahrip edildi.
Güvenlik kameralarına da yansıyan duraktaki bu tahribat sonrası resimlere ve üzerinde Türk bayrağı bulunmasına rağmen Beşiktaş logosuna zarar verdiği görüldü.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:34
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Vandallar kameraya böyle yakalandı!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ BİR KAÇ TANESİNE SAĞLAM CEZA KİTLEYECEKSİN AMA İBRETLİK OLACAK BAK BAKALIM BİR DAHA BIRAK ZARAR VERMEYİ OTURAMAZ BİLE ORADA !
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A Milli Futbol Takımı Karadağ'da
Toplam 1
Yorum
HARİKAGENC HER ZAMAN İLK 11 DE
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Mustafa ve Kamil sevinci
Toplam 2
Yorum
şimal yıldızı yıldız futbolcu nasıl olur (en az) sakatlanan ! örnek edin vicka
Vandallar kameraya böyle yakalandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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