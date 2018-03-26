Vandallar kameraya böyle yakalandı! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Vandallar kameraya böyle yakalandı!

    Vandallar kameraya böyle yakalandı!

    Vodafone Park yakınında bulunan ve Beşiktaşlı futbolcuların fotoğraflarının bulunduğu otobüs durağı bazı kişiler tarafından tahrip edildi.

    Oğuzhan Özyakup, Pepe ve Quaresma'nın fotoğraflarının bulunduğu, armasının yer aldığı ve siyah beyaz moriflerle süslenen otobüs durağı gece saatlerinde bazı kişilerce tahrip edildi.

    Güvenlik kameralarına da yansıyan duraktaki bu tahribat sonrası resimlere ve üzerinde Türk bayrağı bulunmasına rağmen Beşiktaş logosuna zarar verdiği görüldü.




    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:34
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