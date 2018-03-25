Klopp'tan Beşiktaş'ın yıldızına kanca – Fotomaç – 25 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Klopp'tan 'ın yıldızına kanca

    Klopp'tan <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın yıldızına kanca

    İngiliz devi , 'taki performansının ardından Brezilya 'na seçilen 'yı izletmeye başladı.

    İngiliz basını, Brezilya 'na seçilen Anderson 'nın tarafından takip edildiğini duyurdu.

    Çıkan haberlere göre; ilk 11'de iyi futbolcuları bulunan ancak kulübesi zayıf olan , son iki sezonda büyük bir çıkış gösteren 24 yaşındaki yıldızı izliyor.

    Roberto Firmino'ya iyi bir alternatif olacağı yazılan 'nın 'ndan sonra yüksek bir ücretle transfer edileceği konuşuluyor. (Akşam)

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Klopp'tan 'ın yıldızına kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN