Klopp'tan Beşiktaş'ın yıldızına kanca
İngiliz devi Liverpool, Beşiktaş'taki performansının ardından Brezilya Milli Takımı'na seçilen Talisca'yı izletmeye başladı.
İngiliz basını, Brezilya Milli Takımı'na seçilen Anderson Talisca'nın Liverpool tarafından takip edildiğini duyurdu.
Çıkan haberlere göre; ilk 11'de iyi futbolcuları bulunan ancak kulübesi zayıf olan Liverpool, son iki sezonda büyük bir çıkış gösteren 24 yaşındaki yıldızı izliyor.
Roberto Firmino'ya iyi bir alternatif olacağı yazılan Talisca'nın Dünya Kupası'ndan sonra yüksek bir ücretle transfer edileceği konuşuluyor. (Akşam)
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:10
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Her eve bir Gomis
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ FARKINDASINIZDIR SANIRIM ASALET AKIYOR GS DEN RESMEN PARASIZLIKTAN KIVRANMAYA BAŞLADILAR YELLOWLAR GOMİSLER HAVADA UÇUYOR
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Volkan'dan kariyer rekoru! "Beni rezil ettiniz"
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ VOLKANCIM SEN ZATEN KENDİNİ REZİL ETTİN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE ! BUNUN SEBEBİ YEDİĞİN GOLLER DEĞİL YAPTIĞIN FUTBOL DIŞI HAREKETLERDİR !
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Talisca'nın istediği ücret işleri zora soktu!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ TALİSCA ÇOKTAN GİTTİ ! ADAM SÖZLEŞME UZATTI MİLLİ DAVET GELDİ ! BU RASTLANTI DEĞİL ! ADAMA PREMİER LİG İÇİN VİZE ÇIKARDILAR !
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