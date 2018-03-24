Tribünler boşaltıldı Beşiktaş kazandı!
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22'nci haftanın açılış maçında Beşiktaş Mogaz, deplasmanda Adıyaman Belediyespor'u 24-23 yendi.
Adıyaman Belediyesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk devresi 13-13 berabere tamamlandı.
İkinci devrede Adıyaman Belediyespor 23-22 öndeyken hakemlerin hatalı kararlar verdiğini savunan ev sahibi ekibin yöneticileri itirazlarda bulundu.
İtirazlar sonrası salonda çıkan taşkınlıklar nedeniyle soyunma odasına giden hakemler, karşılaşmanın bitmesine yaklaşık 2 dakika varken tribünlerin boşaltılmasını istedi. Bir süre sonra deplasman ve ev sahibi takım tribünlerinin boşaltılmasının ardından müsabakaya devam edildi.
Maç Beşiktaş Mogaz'ın 24-23'lük üstünlüğüyle sona erdi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:01
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Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?
Toplam 2
Yorum
6bahçe olamaz ,,istatistik olarak zaten zor
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Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?
Toplam 2
Yorum
eyy fenerliler. volkan demirelle asla şampiyon olamayız..1. madde bu..aklınıza kazıyın.
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Skandal! Fenerbahçe yarım düzine gol yedi
Toplam 36
Yorum
yazıktır fenerlinin paralarına. GS. Maçlarının kaplanı nedense diğer tüm maçlar da yavru kedi gibi..BJK maçlarında da kırmızı. ne diye milyonlar verip kontrat uzatıyonuz..?
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