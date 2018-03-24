Tribünler boşaltıldı Beşiktaş kazandı! – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Tribünler boşaltıldı kazandı!

    Tribünler boşaltıldı Beşiktaş kazandı!

    Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22'nci haftanın açılış maçında Mogaz, deplasmanda 'u 24-23 yendi.

    Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22'nci haftanın açılış maçında Mogaz, deplasmanda 'u 24-23 yendi.

    Adıyaman Belediyesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk devresi 13-13 berabere tamamlandı.

    İkinci devrede Adıyaman Belediyespor 23-22 öndeyken hakemlerin hatalı kararlar verdiğini savunan ev sahibi ekibin yöneticileri itirazlarda bulundu.

    İtirazlar sonrası salonda çıkan taşkınlıklar nedeniyle soyunma odasına giden hakemler, karşılaşmanın bitmesine yaklaşık 2 dakika varken tribünlerin boşaltılmasını istedi. Bir süre sonra deplasman ve ev sahibi takım tribünlerinin boşaltılmasının ardından müsabakaya devam edildi.

    Maç Beşiktaş Mogaz'ın 24-23'lük üstünlüğüyle sona erdi.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:01
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