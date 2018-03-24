"Bu formayı çok özledim" – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    "Bu formayı çok özledim"

    "Bu formayı çok özledim"

    Siyah-beyazlı taraftarların ayrılışına en çok üzüldüğü futbolcuların başında gelen yıldız golcü 'den itirafı geldi.

    Siyah-beyazlı taraftarların ayrılışına en çok üzüldüğü futbolcuların başında gelen yıldız golcü 'den itirafı geldi. Stuttgart'ta top koşturan 32 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı formayı giymeyi özlediğini ifade etti. Alman golcünün bu açıklamasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyadan Alman golcünün ayrılışından duydukları üzüntüleri ilginç paylaşımlarla dile getirdiler.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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