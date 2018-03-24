"Bu formayı çok özledim"
Siyah-beyazlı taraftarların ayrılışına en çok üzüldüğü futbolcuların başında gelen yıldız golcü Mario Gomez'den Beşiktaş itirafı geldi.
Siyah-beyazlı taraftarların ayrılışına en çok üzüldüğü futbolcuların başında gelen yıldız golcü Mario Gomez'den Beşiktaş itirafı geldi. Stuttgart'ta top koşturan 32 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı formayı giymeyi özlediğini ifade etti. Alman golcünün bu açıklamasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyadan Alman golcünün ayrılışından duydukları üzüntüleri ilginç paylaşımlarla dile getirdiler.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
"Bu formayı çok özledim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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