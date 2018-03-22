Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu! – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    'a Mitrovic piyangosu!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a Mitrovic piyangosu!

    Belçika'nın Brugge Kulübü, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Matej Mitrovic'i sezon sonunda bonservisiyle kadrosuna katmaya karar verdi.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:16
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