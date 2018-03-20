Transferi duyurdular! 40 milyon Euro... – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Transferi duyurdular! 40 milyon Euro...

    Transferi duyurdular! 40 milyon Euro...

    Portekiz'den Anderson Talisca ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:58
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