Kartal durdu Cenk uçuyor – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Kartal durdu Cenk uçuyor

    Kartal durdu Cenk uçuyor

    'u İngiltere'ye satan Kartal, rakip kaledeki etkinliğini yitirirken milli forvet ise Everton formasıyla son 3 maçında 4 gol atarak adeta uçuşa geçti!

    Ezeli rakipleri F.Bahçe ile G.Saray'ın ikişer puan kaybettiği haftada Başakşehir'e mağlup olarak şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı kaybeden Beşiktaş, gol yollarındaki sorununa çare bulamadı. Devre arasında takımın en skorer ismi olan 'u Everton'a satan siyahbeyazlılar, o günden bu yana hem Alvaro Negredo'dan hem de yeni transfer Vagner Love'dan beklediği performansı alamadı.

    NEGREDO+VAGNER LOVE YETMEDİ
    Everton'da son 3 karşılaşmada 4 gol atma becerisi gösteren ve Ada basınından alkış alan milli golcü, bu sezon Everton'a transfer olmadan önce 'de Beşiktaş formasıyla 16 maçta 8 gol buldu. Buna karşılık olarak İspanyol oyuncu Alvaro Negredo, bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta 5 gol atarken, ara transfer döneminde takıma katılan Vagner Love 7 maçta sadece 2 gol atabildi. Vagner Love ve Negredo ikilisi hala 'un Beşiktaş'taki gol sayısına ulaşamadı.

    HER ZAMAN TUTKULU OYNUYOR
    Öte yandan Everton menajeri Allardyce, Cenk Tosun'un çok hızlı bir şekilde Premier Lig'e uyum sağladığına vurgu yaptı. Son 3 lig maçında 4 gol atan Cenk'in takımı taşıdığını belirten İngiliz çalıştırıcı, "Kendi bölgesine ne zaman top atılsa bunu değerlendiriyor. Artık topu ayağında daha iyi tutuyor. Kafasıyla, sol ve sağ ayağıyla son derece bitirici. Tutkulu oynuyor ve doğru zamanda, doğru yerde olma yeteneğine sahip" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:10
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