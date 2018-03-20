Kartal durdu Cenk uçuyor
Cenk Tosun'u İngiltere'ye satan Kartal, rakip kaledeki etkinliğini yitirirken milli forvet ise Everton formasıyla son 3 maçında 4 gol atarak adeta uçuşa geçti!
NEGREDO+VAGNER LOVE YETMEDİ
Everton'da son 3 karşılaşmada 4 gol atma becerisi gösteren ve Ada basınından alkış alan milli golcü, bu sezon Everton'a transfer olmadan önce Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 16 maçta 8 gol buldu. Buna karşılık olarak İspanyol oyuncu Alvaro Negredo, bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta 5 gol atarken, ara transfer döneminde takıma katılan Vagner Love 7 maçta sadece 2 gol atabildi. Vagner Love ve Negredo ikilisi hala Cenk Tosun'un Beşiktaş'taki gol sayısına ulaşamadı.
HER ZAMAN TUTKULU OYNUYOR
Öte yandan Everton menajeri Allardyce, Cenk Tosun'un çok hızlı bir şekilde Premier Lig'e uyum sağladığına vurgu yaptı. Son 3 lig maçında 4 gol atan Cenk'in takımı taşıdığını belirten İngiliz çalıştırıcı, "Kendi bölgesine ne zaman top atılsa bunu değerlendiriyor. Artık topu ayağında daha iyi tutuyor. Kafasıyla, sol ve sağ ayağıyla son derece bitirici. Tutkulu oynuyor ve doğru zamanda, doğru yerde olma yeteneğine sahip" ifadelerini kullandı.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:10
-
Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
-
Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
-
Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
Kartal durdu Cenk uçuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.