Beşiktaş kurucularını andı – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    kurucularını andı

    Beşiktaş kurucularını andı

    Kulübünün kurucularından Mehmet Şamil Shaplı ve Hüseyin Bereket Shaplı, kulübün 115. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kabirleri başında anıldı.

    Eyüp Sultan Kabristanı'nda düzenlenen törene Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve yönetim kurulu üyesi Berk Hacıgüzeller katıldı.

    Törende Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:13
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