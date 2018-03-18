Güneş’le 1 galibiyet – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Güneş’le 1 galibiyet

    Güneş’le 1 galibiyet

    , yönetiminde turuncu-lacivertlileri bir kez yenebildi.

    , yönetiminde turuncu-lacivertlileri bir kez yenebildi. 2015- 16'daki ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden , ardından çıktığı 4 müsabakadan galibiyet çıkaramadı. 2015-16da ile 2-2 berabere kalan Kartal, geçen sezonki maçları 1-1 berabere ve 3-1 mağlubiyetle tamamladı; bu yıl da evinde 1-1 berabere kaldı.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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