Beşiktaşlı taraftarlardan alkışlı destek! – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Beşiktaşlı taraftarlardan alkışlı destek!

    Beşiktaşlı taraftarlardan alkışlı destek!

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 'i konuk eden ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

    İlk yarının bitiş düdüğüyle siyah-beyazlı taraftarlar oyunculara büyük destek verdi.

    Soyunma odasına doğru giden futbolculara alkışlar ve tezahüratlarla moral veren taraftarlar büyük bir vefa örneği gösterdi.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:20
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