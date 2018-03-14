Bayern'in yıldızından Vodafone Park yorumu – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Bayern'in yıldızından yorumu

    Bayern'in yıldızından <a href="/index/vodafone-park?id=74b8232d-18a9-49fd-9d6b-4e2a15b489ac" class="" rel="tag">Vodafone Park</a> yorumu

    'i yıldız oyuncusu Hummels Beşiktaşlı taraftarları övdü

    'in yıldızı Hummels'ten yorumu...

    "Böyle bir atmosferi sevmemek elde değil"

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:09
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