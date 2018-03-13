''Büyük oyunculara karşı oynayacağız'' – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    ''Büyük oyunculara karşı oynayacağız''

    ''Büyük oyunculara karşı oynayacağız''

    maçıyla ilgili görüşlerini aktaran siyah-beyazlı oyuncu ise "Bu seviyeye geldik. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyelere gelmek kolay değil. Yarın çok zor bir maç oynayacağız. Büyük oyunculara karşı mücadele edeceğiz. Geldiğimiz noktanın tadını çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Kırmızı kart cezası nedeniyle ligde oynayamadığının hatırlatılması üzerine , şunları kaydetti:

    "Çok uzun süre olmadı, iki maç kaçırdım. İyi idman yaptım. Bütün maçlara iyi hazırlanıyorum. Fizik olarak eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın seçimine bağlı."

    Quaresma, takım arkadaşı 'nın milli takıma seçilmesi konusunda ise "Talisca mutlu oldu. Bütün oyuncular kendi ülkesini temsil etme şansını yakaladığı için mutlu olur. Genç ve yetenekli bir oyuncu, parlak bir geleceği var." diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:47
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