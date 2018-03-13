''Büyük oyunculara karşı oynayacağız''

Kırmızı kart cezası nedeniyle ligde oynayamadığının hatırlatılması üzerine Quaresma, şunları kaydetti:

"Çok uzun süre olmadı, iki maç kaçırdım. İyi idman yaptım. Bütün maçlara iyi hazırlanıyorum. Fizik olarak eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın seçimine bağlı."

Quaresma, takım arkadaşı Talisca'nın milli takıma seçilmesi konusunda ise "Talisca mutlu oldu. Bütün oyuncular kendi ülkesini temsil etme şansını yakaladığı için mutlu olur. Genç ve yetenekli bir oyuncu, parlak bir geleceği var." diyerek sözlerini tamamladı.