''Büyük oyunculara karşı oynayacağız''
Bayern Münih maçıyla ilgili görüşlerini aktaran siyah-beyazlı oyuncu Quaresma ise "Bu seviyeye geldik. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyelere gelmek kolay değil. Yarın çok zor bir maç oynayacağız. Büyük oyunculara karşı mücadele edeceğiz. Geldiğimiz noktanın tadını çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kırmızı kart cezası nedeniyle ligde oynayamadığının hatırlatılması üzerine Quaresma, şunları kaydetti:
"Çok uzun süre olmadı, iki maç kaçırdım. İyi idman yaptım. Bütün maçlara iyi hazırlanıyorum. Fizik olarak eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın seçimine bağlı."
Quaresma, takım arkadaşı Talisca'nın milli takıma seçilmesi konusunda ise "Talisca mutlu oldu. Bütün oyuncular kendi ülkesini temsil etme şansını yakaladığı için mutlu olur. Genç ve yetenekli bir oyuncu, parlak bir geleceği var." diyerek sözlerini tamamladı.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 17:47
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 10
Yorum
ERAY Az bir zaman kalmış ve takım öndeyken tek yapacağı kart görmeden maçı bitirmekti. Dirseğini rakibinin suratına kadar kaldırırmamalıydı.
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"Galatasaray ölüp ölüp dirildi"
Toplam 4
Yorum
Galatasaraylı sadece defans yapmayı düşünmeseydiniz, 2.golü bile bulurdunuz. Biz ise kazanmamıza rağmen geride kapattığımız her maçı böyle alamayız.
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 10
Yorum
misafir beşiktaş yönetimine ve taraftarına mavi boncuk dağıttı.bakın maçınızda oynamıyorum.beni beşiktaşa kabul edin demek istedi kart görerek.
''Büyük oyunculara karşı oynayacağız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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