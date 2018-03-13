Bayern Münih'in Beşiktaş kadrosu belli oldu
Bayern Münih'in İstanbul kafilesinde yer alacak isimler belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında yarın Beşiktaş'ın konuğu olacak Bayern Münih'in kadrosu belli oldu.
Vodafone Park'ta 20:00'de başlayak olan karşılaşma öncesinde Bayern Münih'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kingsley Coman, Arjen Robben ve Corentin Tolisso'nun Beşiktaş maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.
Kırmızı-Beyazlı ekibin, İstanbul kafilesinde yer alan isimler şu şekilde: Ulrecih, Starke, Früchtl, Wagner, Süle, Hummels, Thiago, Ribery, Martinez, Lewandowski, James Rodriguez, Rafinha, Bernat, Boateng, Rudy, Vidal, Müller, Alaba Kimmich
İŞTE BAYERN MÜNİH'İN İSTANBUL KAFİLESİNDE YER ALAN OYUNCULAR
Vida kırmızı kart cezalısı
Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Bayern Münih ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
Almanya'daki mücadelenin ilk yarısında rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla cezalandırılan Vida, rövanş karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak.
Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Pepe de Bayern Münih karşısında görev yapamayacak.
Quaresma görev bekliyor
Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan ve Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'deki son 2 karşılaşmasında forma giyemeyen Ricardo Quaresma'nın, Bayern Münih müsabakasında görev yapması bekleniyor.
Portekizli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde 2 maç aradan sonra siyah-beyazlı forma ile mücadele edecek.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:25
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İnsan sevdiğine kızar
Toplam 3
Yorum
MİLLİ KAÇAK VOLKAN DA GS YA ÇOK KIZIYOR. İNSAN SEVDİĞİNE ÇOK KIZARSA.
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Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 18
Yorum
FB' Lİ Bu Aykut hoca Şampiyon falan olamayız. Adamda takıma ve tribüne enerji verecek bir görüntü yok bir kere. Bu sefer yeniliriz bence.
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Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 18
Yorum
Mert Pozisyon gereği olabilecek yüze ufacık bir el değmesinde, rakibine kart gösterilmesi için kendisini yere atıp kıvrananlara kart gösterilmel
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