Bayern Münih'in Beşiktaş kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında yarın Beşiktaş'ın konuğu olacak Bayern Münih'in kadrosu belli oldu.



Vodafone Park'ta 20:00'de başlayak olan karşılaşma öncesinde Bayern Münih'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kingsley Coman, Arjen Robben ve Corentin Tolisso'nun Beşiktaş maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.



Kırmızı-Beyazlı ekibin, İstanbul kafilesinde yer alan isimler şu şekilde: Ulrecih, Starke, Früchtl, Wagner, Süle, Hummels, Thiago, Ribery, Martinez, Lewandowski, James Rodriguez, Rafinha, Bernat, Boateng, Rudy, Vidal, Müller, Alaba Kimmich



İŞTE BAYERN MÜNİH'İN İSTANBUL KAFİLESİNDE YER ALAN OYUNCULAR





Vida kırmızı kart cezalısı

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Bayern Münih ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Almanya'daki mücadelenin ilk yarısında rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla cezalandırılan Vida, rövanş karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Pepe de Bayern Münih karşısında görev yapamayacak.

Quaresma görev bekliyor

Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan ve Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'deki son 2 karşılaşmasında forma giyemeyen Ricardo Quaresma'nın, Bayern Münih müsabakasında görev yapması bekleniyor.

Portekizli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde 2 maç aradan sonra siyah-beyazlı forma ile mücadele edecek.