Bayern Münih'in Beşiktaş kadrosu belli oldu – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    'in kadrosu belli oldu

    Bayern Münih'in Beşiktaş kadrosu belli oldu

    'in İstanbul kafilesinde yer alacak isimler belli oldu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında yarın 'ın konuğu olacak 'in kadrosu belli oldu.

    Vodafone Park'ta 20:00'de başlayak olan karşılaşma öncesinde Bayern Münih'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kingsley Coman, Arjen Robben ve Corentin Tolisso'nun Beşiktaş maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.

    Kırmızı-Beyazlı ekibin, İstanbul kafilesinde yer alan isimler şu şekilde: Ulrecih, Starke, Früchtl, Wagner, Süle, Hummels, Thiago, Ribery, Martinez, Lewandowski, James Rodriguez, Rafinha, Bernat, Boateng, Rudy, Vidal, Müller, Alaba Kimmich

    İŞTE BAYERN MÜNİH'İN İSTANBUL KAFİLESİNDE YER ALAN OYUNCULAR

    Vida kırmızı kart cezalısı

    Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Bayern Münih ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

    Almanya'daki mücadelenin ilk yarısında rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla cezalandırılan Vida, rövanş karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak.

    Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Pepe de Bayern Münih karşısında görev yapamayacak.

    Quaresma görev bekliyor

    Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan ve Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'deki son 2 karşılaşmasında forma giyemeyen Ricardo Quaresma'nın, Bayern Münih müsabakasında görev yapması bekleniyor.

    Portekizli oyuncu, teknik direktör 'in görev vermesi halinde 2 maç aradan sonra siyah-beyazlı forma ile mücadele edecek.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:25
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