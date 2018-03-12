Formuyla birlikte talipleri de artıyor! – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Formuyla birlikte talipleri de artıyor!

    Formuyla birlikte talipleri de artıyor!

    Oğuzhan’dan kaptığı formayı bir daha bırakmayan , kazanılan son üç maçta takıma büyük katkı verdi. Yıldız orta saha oyuncusunun artan performansı Avrupa takımlarının iştahını kabarttı.

    Beşiktaş ligde gaza basıp zirveye doğru uçarken takımdaki bir isim göz kamaştırıcı bir şekilde öne çıkıyor: ... Gurbetçi yıldız, takımın 10 numarası 'tan formayı kaptığından beri performansıyla galibiyetlerde büyük pay sahibi olmaya başladı. Modern bir orta saha oyuncusunun nasıl olduğunu gözler önüne seren Tolgay Arslan, asistini yaptı, geride gücünü kullanıp fauller aldı, takımı rahatlattı. Oyunun iki yönünde de harikaydı. Attığı feykler ve vücut çalımlarıyla rakibi kolay ekarte ediyor, takımın hücum organizasyonlarına büyük katkı sağlıyor. İlk buluştuğu andaki topla oyunu son derece sakin ve kaliteli. Ayrıca ikili oyun becerisi de üst seviyede olan Tolgay Arslan, kondisyonunun ve öz güveninin de üst seviyede olmasıyla şu anda 'in en çok güvendiği isim durumunda.

    TALİPLERİ ARTIYOR
    Tolgay Arslan'ın Avrupa'dan talipleri de her geçen gün artıyor. 'dan ve , ara döneminde yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimde bulununca Tolgay'ın sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatılmıştı. Buna rağmen talipleri azalmadı yıldız oyuncunun. takımlarından da Tolgay için sezon sonunda resmî teklif yapmaya hazırlanıyor. Yıldızı giderek parlayan Tolgay'ın elbette artıları kadar eksikleri de mevcut. Uzun pas kalitesi henüz istenen seviyede değil. Hava toplarında etkisiz, şutları ve top sürme becerisi orta seviyede. Bunları da geliştirdiği takdirde , , ve 'den sonra Tolgay Arslan da Avrupa'da çok konuşulacak Türk yıldızlardan biri olmaya aday.()

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:26
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