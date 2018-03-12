Formuyla birlikte talipleri de artıyor!

Beşiktaş ligde gaza basıp zirveye doğru uçarken takımdaki bir isim göz kamaştırıcı bir şekilde öne çıkıyor: Tolgay Arslan... Gurbetçi yıldız, takımın 10 numarası Oğuzhan Özyakup'tan formayı kaptığından beri performansıyla galibiyetlerde büyük pay sahibi olmaya başladı. Modern bir orta saha oyuncusunun nasıl olduğunu gözler önüne seren Tolgay Arslan, asistini yaptı, geride gücünü kullanıp fauller aldı, takımı rahatlattı. Oyunun iki yönünde de harikaydı. Attığı feykler ve vücut çalımlarıyla rakibi kolay ekarte ediyor, takımın hücum organizasyonlarına büyük katkı sağlıyor. İlk buluştuğu andaki topla oyunu son derece sakin ve kaliteli. Ayrıca ikili oyun becerisi de üst seviyede olan Tolgay Arslan, kondisyonunun ve öz güveninin de üst seviyede olmasıyla şu anda Şenol Güneş'in en çok güvendiği isim durumunda.

TALİPLERİ ARTIYOR

Tolgay Arslan'ın Avrupa'dan talipleri de her geçen gün artıyor. Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund, ara transfer döneminde yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimde bulununca Tolgay'ın sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatılmıştı. Buna rağmen talipleri azalmadı yıldız oyuncunun. İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United da Tolgay için sezon sonunda resmî teklif yapmaya hazırlanıyor. Yıldızı giderek parlayan Tolgay'ın elbette artıları kadar eksikleri de mevcut. Uzun pas kalitesi henüz istenen seviyede değil. Hava toplarında etkisiz, şutları ve top sürme becerisi orta seviyede. Bunları da geliştirdiği takdirde İlkay Gündoğan, Mesut Özil, Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'den sonra Tolgay Arslan da Avrupa'da çok konuşulacak Türk yıldızlardan biri olmaya aday.(Türkiye)