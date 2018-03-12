Beşiktaş'tan transfer harekatı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar arasında en yüksek yaş ortalamasına sahip takım konumundaki Beşiktaş, yaz transferi için şimdiden düğmeye bastı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:56
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Fener bayılttı Cimbom ayılttı
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Duran toptan gol yemeye mutlaka çare bulunmalı.Birde Maicon'un ağır çekim oyunu sona ermeli.Açıkça takımın hızın kesiyor.Yavaş top oynanıyo
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Vagner Love'dan ayrılık sinyali!
Toplam 5
Yorum
arsen . Düzelir...
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2 Hoca, 2 futbol!
Toplam 5
Yorum
mehmet futbol soğutma makinası aykut hoca böyle giderse yeni sezonda trübünler boş kalır
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