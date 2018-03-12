7 maçta 7 golle coştu
Brezilyalı yıldız, ikinci yarıdaki 7 lig maçında 7 gol atarken, ligdeki gol sayısını 10’a, toplam gol sayısını 16’ya yükseltti
TOPLAMDA 16 GOLE ULAŞTI
BU sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 36 karşılaşmada forma giyen Talisca, 16 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, geride kalan haftalarda 1 gol daha attığı takdirde, Beşiktaş formasıyla geçen yıl yakaladığı performansa (17 gol) ulaşmış olacak.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 03:38
-
Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı
Toplam 2
Yorum
tunay sinan yedek değil as oyuncusudur galatasarayın . paslanmasına müsaade edilmemeli ...
-
Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 2
Yorum
Komedi Bİ YANDAN RIDVAN Bİ YANDAN ERMAN Bİ YANDAN AYKUT BİR YANDAN ÜMİZ ÖZAT. HEPİNİZE KARŞI BEŞİKTAŞ TARAFTARI. AKILLI OLUN.
-
Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya göre,,,,, bir oyuncunun adi Caner olmadigi müddetce, o tip sözler veya el ve kolla yapilan benzeri hareketler küfür sayilmiyorlar !
7 maçta 7 golle coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.