Kartallar sahada – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Kartallar sahada

    Kartallar sahada
    ve Vodafone'un Türk futbolunun geleceğine katkı sağlamak üzere başlattığı "Geleceğin Kara- Kartalı" projesi tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın ilk dijital scouting projesi kapsamında, videolardaki performanslarıyla dikkat çeken 4 çocuk dün maçının devre arasında sahaya çıkarak hünerlerini sergiledi. Geleceğin KaraKartalları taraftardan tam not aldı.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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