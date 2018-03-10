Vodafone Park ve çevresinde sis – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    ve çevresinde sis

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    - maçını izlemek için ’a gelen taraftarlar, yoğun sisle karşılaştı.

    Gün içinde İstanbul'u saran sis, ve çevresinde de yoğun hissedildi. Süper Lig'in 25. haftasında 'ta oynanacak - arasındaki maç öncesinde sis stadın bulduğu bölgede de etkisini gösterdi. Müsabakayı izlemeye gelen taraftarlar, yoğun sisin arasından geçerek stada giriş yaptı.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:50
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