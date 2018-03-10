Vodafone Park ve çevresinde sis
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını izlemek için Vodafone Park’a gelen taraftarlar, yoğun sisle karşılaştı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:50
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 1
Yorum
ERAY Faruk Özak başkan, Nuri Albayrak asbaşkan, Hacıosmanoğlu başkan yardımcısı olsun. Ego yapılmasın, takım çok kötü durumda.
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Haftaya lider olabiliriz
Toplam 21
Yorum
FORZA CIKAMAZSAK KUPA KALDIRIRIZ
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Müller: "İstanbul'da başımıza kötü şeyler gelebilir"
Toplam 12
Yorum
Atillas-BJK Hüsnü haklı,140 karakterle ifade edilemediği noktada küfürler devreye giriyor, kısaca derdini anlatmış oluyor.
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