Babası Beşiktaşlı – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Babası Beşiktaşlı

    Babası Beşiktaşlı

    “Aykut hocanın babası ağabeyimizdir, üyesidir, çok da iyi bir Beşiktaşlıdır!”

    , F.Bahçe 'ın babasının, kulübü üyesi olduğunu söyledi. Başkan Orman, "Akhisar ile F.Bahçe maç yapıyor. Beşiktaş'ın ne işi var orada? Beşiktaş ile maçını oynadın geçti. Algı üzerinden yapacağınız işler sahada tutmuyor. Allah'ın yüce bir adaleti var. Bundan sonra herkes işine baksın. Aykut hocanın babası ağabeyimizdir, Divan Kurulu üyesidir. Çok da iyi Beşiktaşlıdır. Aykut Kocaman da camiamızda sevdiğimiz bir hoca. Onun hakkında da öyle bir şey söylemek, bazen sinirliyim, kalp kırmak istemiyorum. Herkes işine bakacak. Sahada kazanmaya bakacak. Allah işlerini rast getirsin" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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