Amansız takip

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. İki maçta ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta 3-1, Trabzonspor'u da deplasmanda 2-0 yenerek 47 puana ulaşan ve 25. haftaya üçüncü sırada giren siyah-beyazlılar, zirve takibini sürdürmeye çalışacak.

EVİNDE UÇUYOR

Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Dolmabahçe'de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezonki 11 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş ayrıca, ev sahibi takım sıfatıyla ligde oynadığı son 38 maçta ise 30 galibiyet, 8 beraberlik aldı, sahadan puansız ayrılmadı.

PEPE VE Q7 YOK

Kara Kartal, Gençlerbirliği mücadelesine önemli oyuncuları Ricardo Quaresma ve Pepe'den yoksun çıkacak. PFDK'dan 5 maç ceza alan Quaresma, 24. haftadaki Trabzonspor maçının ardından G.Birliği karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Kupa maçında ayak parmağı kırılan ve tedavisi devam eden Portekizli stoper Pepe de bu akşam görev alamayacak. Pepe'nin bir sonraki hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyebileceği ifade edildi.



Beşiktaş'ta 5 oyuncu G.Birliği maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia ve Gary Medel, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 26. haftadaki Başakşehir maçında cezalı duruma düşecekler



Beşiktaş, Başkent temsilcisi G.Birliği ile yaptığı son 14 lig maçından 6'sını kazanabildi. İki ekip arasındaki son 14 karşılaşmada Beşiktaş 6, Gençlerbirliği 3 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.



Siyah-beyazlılar, rakibine karşı olan genel üstünlüğünü sahasındaki maçlarda da sürdürüyor. Evinde yaptığı 44 lig maçının 29'unu kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.



Kara Kartal 50-8 önde

Beşiktaş ile G.Birliği, Süper Lig'de 90. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 50 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 142 golüne G.Birliği 62 golle karşılık verdi.



Negredo ilk 11'de

Bu akşam oynanacak G.Birliği maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta cezalı Quaresma ile sağ ayak serçe parmağı kırılan Pepe dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen 11'den tek değişiklik yapmayı düşünüyor. Deneyimli çalıştırıcının oyuna girdikten sonra yaptığı iki asistle 3 puanı getiren Negredo'yu, Brezilyalı forvet Love'ın yerine 11'de görev vereceği bildirildi.