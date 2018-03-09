4 oyuncu sarı kart ceza sınırında – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    4 oyuncu ceza sınırında

    4 oyuncu sarı kart ceza sınırında
    Beşiktaş'ta 4 futbolcunun ceza sınırında olması teknik heyeti alarma geçirmiş durumda. Siyah-beyazlı takımda Tolgay, Adriano, Oğuzhan ve kart cezası sınırında bulunuyor. Bu oyuncular yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:52
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