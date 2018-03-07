PFDK, Fenerbahçe'yle oynanan derbi maçta kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma'ya 5 maç ceza verdi.

İlk maç cezasını Trabzonspor karşısında çeken Portekizli futbolcu, 4 maç daha siyah beyazlı formayı giyemeyecek.



İşte TFF'nin resmi sitesinden yayınlanan cezayla ilgili PFDK kararları:

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 22.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

HANGİ MAÇLARDA OYNAMAYACAK

Quaresma, Trabzonspor maçıyla 5 maçlık cezasından 1'ini tamamladı. Diğer 4 maç ise şunlar: Gençlerbirliği, Başakşehir (d), Alanyaspor ve Göztepe... Portekizli, F.Bahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçına yetişecek.



KARTAL İTİRAZ ETTİ

Beşiktaş Kulübü, Ricardo Quaresma'ya verilen 5 maçlık ceza nedeniyle Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusu yapılacağını duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan yazılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun futbolcumuz Ricardo Quaresma'ya verdiği ceza yeni bir mağduriyet yaratmıştır.



PFDK'nın gerekçeli kararının ardından, TFF Tahkim Kurulu'na adaletin sağlanması amacıyla başvuruda bulunacağımızı, hakkaniyet ölçülerini aşan bu ağır cezanın yeniden değerlendirilmesinin zaruri olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.