Kadınlara özel sergi – Fotomaç – 07 Mart 2018
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HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Kadınlara özel sergi

    Kadınlara özel sergi
    'da Kadın geçmişinden bir kesit ile Kadın Futbol Takımı'nın konu edildiği "KADINLAR SAHADA" adlı sergi 8 Mart 'nde Beşiktaş Müzesi'nde açılıyor. Perşembe günü saat 14:00'te açılışı gerçekleştirilecek sergi, 20 Mart 2018'e kadar ziyaret edilebilecek.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:54
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