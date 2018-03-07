Beşiktaş, seyahat temposundan kurtuluyor – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    , seyahat temposundan kurtuluyor

    Beşiktaş, seyahat temposundan kurtuluyor

    , Şampiyonlar Ligi ve derken yoğun bir tempoya giren , Trabzonspor maçının ardından uzun süre İstanbul dışına çıkmayacak. Beşiktaş'ın önümüzdeki 5 resmi maçı İstanbul'da oynanacak.

    Yoğun bir maç temposundan çıkan , yavaş yavaş nefes almaya başlıyor. Trabzonspor deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyetle şampiyonluk yarışında kayıp yaşamayan siyah-beyazlılar, Akhisar Belediyespor ile deplasmanda oynanacak olan lig maçına kadar seyahat etmeyecek. Bu hafta iç sahada Gençlerbirliği'yle karşılaşacak olan Beşiktaş, hafta içinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasının ardından şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 'de önce Alanyaspor, ardından da Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, nisan ayının ortasına kadar İstanbul dışında maça çıkmayacak.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:26
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