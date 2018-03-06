Negredo getirdi – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    getirdi

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    İspanyol futbolcu, derbisine damga vurdu. 58’de oyuna giren Alvaro , ’e yaptığı 2 gol servisi ile ’ın maçı koparmasını sağladı

    Beşiktaş, 'u deplasmanda mağlup ederken Alvaro Negredo maçın fark yaratan ismi oldu. Bu sezon Valencia'dan transfer edilen ve gol yollarında etkisiz kalması nedeniyle büyük eleştiriler alan İspanyol futbolcu, asist yapmayı sevdi. Fenerbahçe derbisinin ardından, Trabzonspor'la oynanan zorlu karşılaşmada da 2 gol pası birden verdi. 58. dakikada Love'un yerine oyuna dahil olan Negredo, 71. dakikada ekstra işler yaptı. Solda yer alan Caner'e Quaresmavari bir pas atan Negredo, bununla yetinmeyip saha içine bindirme yaptı ve Babel ile verkaça girdi ve Hollandalı yıldızı golle buluşturdu. Maça etkisi bununla da sınırlı kalmadı. 78'de Babel'i bir kez daha topla buluşturdu ve 'ı kurtardı.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:53
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